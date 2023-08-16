Это произошло из-за низкого морально-психологического состояния солдат

Военнослужащие двух аэромобильных батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве около 500 человек отказались принимать участие в наступательных действиях на запорожском участке линии боевого соприкосновения. Об этом в среду, 16 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении позиций ВС России.

Тем временем западные СМИ пишут, что украинские власти направили на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве. Отправив этих военных на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потери и начала российского наступления.

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщал, что наступательные действия ВС России привели к бегству украинских военных из-под Харькова. При этом экс-сотрудник американской разведки подчеркнул, что "снарядный голод" в украинской армии не позволяет военнослужащим ВСУ сдерживать натиск ВС России.

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