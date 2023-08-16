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Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня

10:22
  • среда
  • 16 августа 2023

Российская валюта укрепилась на Мосбирже

Российская валюта продолжает рост по отношению к доллару, евро и юаню.

Так, по данным торгов на Московской бирже утром в среду, 16 августа, один доллар стоит 96,80 рубля (-29 копеек), евро – 105,31 рубля (-31 копейка).

Китайский юань торгуется на уровне 13,21 рубля (-4 копейки), передает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время евро и доллар без дополнительных мер поддержки будет "выглядеть уязвимым", не исключено, что американская и европейская валюты еще не раз поднимутся выше 100 рублей.

"Сегодня ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 рублей, но будет находиться под давлением", - отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Утром 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%. Это решение было принято из-за резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

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