ВС России ликвидировали четыре плавсредства с десантом ВСУ в Херсонской области

Уничтожено до 20 украинских военнослужащих

Военнослужащие группировки "Днепр" при помощи гаубичного дивизиона и беспилотников уничтожили 4 быстроходных плавательных средства с десантом до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Плавсредства были обнаружены во время аэроразведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Расчетами орудий гаубичного дивизиона и операторами ударных беспилотных летательных аппаратов нанесено огневое поражение по выявленным целям, сообщает ТАСС.

15 августа сообщалось, что российские войска и погранслужба ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области. Пострадавших среди силовиков и мирного населения нет.

До того сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новой Каховке Херсонской области. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и размещенное на детской площадке, обезвредили саперы.

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