Мужчина выжил

Мужчина ранен в Кировском районе Донецка в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". Об этом в среду, 16 августа, рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, сотрудник ООО "Горняк-2015" получил ранение, но выжил. Кулемзин также рассказал о еще одном пострадавшем в результате вчерашних обстрелов Донецка со стороны украинской армии, до того было известно о трех раненых.

В мае два сапера центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" Министерства чрезвычайных ситуаций России погибли в четверг, 18 мая, при проведении работ по разминированию в Донецкой Народной Республике. Они проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

Киевский режим продолжает применять вооружения, опасные для мирного населения — это не только противопехотные мины, но и кассетные боеприпасы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил, что с учетом этого Москва может пересмотреть свое решение о неприменении подобных боеприпасов в ходе спецоперации.

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