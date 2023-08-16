В Уфе подросток от скуки обстрелял детский садик

Пистолет он стащил у отца

В Уфе полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы по детскому садику.

Как удалось выяснить правоохранителям, к происшествию причастен 15-летний подросток. Он открыл стрельбу по детскому садику, расположенному на улице Гагарина.

Этот момент запечатлела на видео соседка мальчика. Когда подросток вышел в общий тамбур, женщина спросила, почему он стрелял по окнам детского сада. Юноша ответил, что стрелял от скуки, но в окна не целился.

"К инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу", - заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Официальной информации и пострадавших и повреждениях в результате стрельбы нет. Однако местные СМИ пишут, что в детском садике разбилось окно.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

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