ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Уфе подросток от скуки обстрелял детский садик

11:04
  • среда
  • 16 августа 2023

Пистолет он стащил у отца

В Уфе полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы по детскому садику.

Как удалось выяснить правоохранителям, к происшествию причастен 15-летний подросток. Он открыл стрельбу по детскому садику, расположенному на улице Гагарина.

Этот момент запечатлела на видео соседка мальчика. Когда подросток вышел в общий тамбур, женщина спросила, почему он стрелял по окнам детского сада. Юноша ответил, что стрелял от скуки, но в окна не целился.

"К инциденту причастен 15-летний подросток, который без разрешения взял пневматический пистолет, принадлежащий отцу", - заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Официальной информации и пострадавших и повреждениях в результате стрельбы нет. Однако местные СМИ пишут, что в детском садике разбилось окно.  

Пистолет изъяли и направили на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.