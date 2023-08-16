Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность

С 2010 года объем финансирования соцподдержки москвичей доведен практически до 600 млрд

Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики. Об этом рассказал кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"Большая часть бюджета – это, как мы с вами всегда говорили об этом и договаривались и придерживаемся этого, это социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей", – сказал Собянин.

По его словам, с 2010 года объем финансирования социальной поддержки москвичей был доведен практически до 600 млрд рублей.

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