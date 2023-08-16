В Турции отметили заметное снижение вероятности возобновления зерновой сделки

Россия вышла из соглашения

Вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась из-за ситуации с безопасностью в регионе. Об этом в среду, 16 августа, рассказал информированный источник в Турции.

Как отметил собеседник ТАСС, последний инцидент с проверкой российским кораблем судна в Черном море дает понять, что Россия намерена контролировать морской трафик и препятствовать тем самым односторонним шагам по зерновой сделке. При этом будет крайне контролировать все суда в этом районе, если другие страны решат именно по Черному морю осуществлять экспорт зерна.

Источник отметил, что страны Запада могут усилить давление на Турцию по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтрё, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

Ранее Нацбанк Украины подсчитал ущерб от выхода России из зерновой сделки. Выяснилось, что Киев недополучит в 2023 году 2 млрд долларов валютной выручки. Как пояснил представитель Нацбанка, прекращение участия России повлияет на скорость экспорта зерна.

Американские власти убеждены, что в срыве зерновой сделки виновата Россия. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все, чтобы разрешить вопросы Москвы об условиях зерновой сделки — предложения российской стороне переданы, однако Россия якобы на них не реагирует.

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