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Экс-глава МИД Австрии рассказала о каникулах в рязанской деревне

12:00
  • среда
  • 16 августа 2023

Кнайсль уже признавалась в любви к России

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что уже несколько недель живет в деревне в Рязанской области России.

Политик приехала туда после Петербургского международного экономического форума. Она пояснила, что находится в Рязанской области летом, затем возвращается в Ливан.

Кнайсль отметила, что приехала на летние каникулы на Рязанщину налегке, буквально с парой чемоданов, зато привезла с собой двух своих собак, сообщает ТАСС.

Ранее Карин Кнайсль призналась, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию. Что касается получения российского паспорта, Кнайсль отметила, что это не ей решать, однако заявила, что человек "может быть гражданином только одной страны, так я это вижу".

Об интересе австрийского политика к России стало широко известно после того, как 2018 году Путин посетил свадьбу Кнайсль, которая проходила в городе Гамлиц. Российский лидер станцевал с невестой и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную маслобойку и тульский самовар.

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль
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