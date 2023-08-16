ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более сотни раз

Есть погибший

Украинская армия за минувшие сутки обстреляла Белгородскую область более сотни раз.

Были выпущены 103 снаряда, об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела в селе Новая Таволжанка погиб один человек, двое пострадали.

Погибший в момент атаки работал рядом с частным домом, где шли восстановительные работы. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

"Есть двое пострадавших. Женщина с осколочными ранениями руки, шеи и головы доставлена в центральную районную больницу <…> Еще один мужчина, проживающий в городе Белгороде, самостоятельно обратился в больницу с головными болями. Врачи диагностировали контузию", - написал Гладков.

Пострадавшие в удовлетворительном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее на подлете к Белгороду сбили украинский беспилотник самолетного типа. Фрагменты дрона повредили крыши трех частных домов.

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