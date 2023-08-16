Минобороны: США начали подготовку к новой пандемии

Штаты намерено создают кризисные ситуации
США ищут новые мутации вирусов и готовятся к новой пандемии.
Этим занимается созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.
Соединенные Штаты намерено создают кризисные ситуации биологического характера. Об этом в среду, 16 августа, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
После того, как возбудители болезней получают пандемическое распространение, американские фармакологические компании начинают получать огромные прибыли.
"Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например, COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сообщил Кириллов (цитата по РИА Новости).
Ранее в РХБЗ ВС России заявили, что США намерены использовать дроны для доставки зараженных насекомых.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"