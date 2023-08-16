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Минобороны: США начали подготовку к новой пандемии

12:42
  • среда
  • 16 августа 2023

Штаты намерено создают кризисные ситуации

США ищут новые мутации вирусов и готовятся к новой пандемии.

Этим занимается созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

Соединенные Штаты намерено создают кризисные ситуации биологического характера. Об этом в среду, 16 августа, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

После того, как возбудители болезней получают пандемическое распространение, американские фармакологические компании начинают получать огромные прибыли.

"Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например, COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сообщил Кириллов (цитата по РИА Новости).

Ранее в РХБЗ ВС России заявили, что США намерены использовать дроны для доставки зараженных насекомых.

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