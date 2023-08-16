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ПВО уничтожила беспилотник над Крымом

11:58
  • среда
  • 16 августа 2023

ВСУ использовали БПЛА самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории Крыма.

Об этом в среду, 16 августа, сообщили в Минобороны России. Попытка атаки была предпринята около 11 часов утра.

ВСУ использовали беспилотник самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.  

Ранее власти Крыма предупредили местных жителей о возможных звуках взрывов – это будут вестись работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков призвал всех сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

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