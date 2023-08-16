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Против авиакомпании Red Wings возбудили дело

12:18
  • среда
  • 16 августа 2023

Полет 406 пассажиров проходил в небезопасных условиях

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг при организации полетов авиакомпанией Red Wings.

СК установил, что 13 августа авиакомпания отправила 406 пассажиров из турецкой Антальи в Москву "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".

Из-за этого температура в салоне поднялась до очень высоких отметок, возникла реальная угроза безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов. Причина - неисправность двух Boeing-777 парка авиакомпании из трех, передает "Интерфакс". На фоне этих сообщений председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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