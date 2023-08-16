Собянин: Лучшая в мире система предоставления госуслуг создана в Москве

Большинство услуг можно получить онлайн

Лучшая в мире система предоставления госуслуг создана в Москве. Об этом заявил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка.

"Сегодня трудно представить Москву без системы "Мои документы", без искреннего сервиса, который там оказывается, среднее ожидание в очереди – три минуты, это фантастика", – сказал Собянин.

Он добавил, что в городе стараются сделать так, чтобы большинство услуг можно было получить не выходя из дома.

"Но москвичи все равно многие приходят в МФЦ. Тем не менее мы все равно стараемся, чтобы была возможность пользоваться всеми услугами не выходя из дома. И можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал", – подчеркнул Собянин.

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