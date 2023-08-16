Минпросвещения раскрыло детали перехода на единые учебники в школах

Это займет около пяти лет

Переход на единые государственные учебники по всем предметам в российских школах продлится в течение ближайших пяти лет. Об этом в среду, 16 августа, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество, единство образовательного пространства.

В частности, уже разработан новый учебник для 10-11-х классов по истории России и всеобщей истории, его доставят во все школы страны до 1 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее Кравцов сообщал, что причины начала Россией специальной военной операции на Украине включат в программу уроков истории в десятом и в одиннадцатом классах российских школ. В том, что касается темы спецоперации, "мы дополним учебник, как только мы победим", пообещал министр.

Школы новых российских регионов тоже переходят на новые учебники. Президент Владимир Путин призвал максимально оперативно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии отечественной литературой, включая произведения школьной программы. По его словам, в ближайшее время будет обеспечена печать, закупка и доставка более двух с половиной миллионов экземпляров книг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"