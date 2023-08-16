Москвичам пообещали длинный купальный сезон

В третьей декаде августа вода еще будет комфортной температуры

Из-за высоких температур погоды купальный сезон в столичном регионе будет продолжаться дольше обычного. Об этом в среду, 16 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что купальный сезон в значительной степени зависит от минимальных температур. В ближайшие ночи они будут не слишком высокими, к выходным температура водоемов может снизиться до 20-21 градуса, но такие показатели по-прежнему комфортны для купания.

В итоге даже в начале третьей декады августа в Москве можно будет купаться, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России предупредила, что с 16 по 18 августа местами в Москве прогнозируется сильная жара, температура воздуха может подняться до 31 градуса. За этим придет похолодание, местами будет кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"