Станция "Академическая" Троицкой линии метро выполнена почти на треть

Одновременно ведется разработка грунта котлована станционного комплекса

Общестроительная готовность станции "Академическая" Троицкой линии метро оценивается в 30%. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"На строящейся станции "Академическая" закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью завершено устройство ограждающих конструкций, теперь строители готовы приступить к укладке бетона", – отметил Бочкарёв.

Активные работы ведутся в зоне будущего вестибюля с выходом на улицу Дмитрия Ульянова и к действующей станции "Академическая" Калужско-Рижской линии метро. Выполнено почти 100 тысяч кубометров земляных работ – это примерно половина от общего запланированного объема.

Как отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, также продолжается проходка тоннелей в сторону соседней "Крымской", работающие в этом направлении ТПМК "Наталия" и "Светлана" преодолели более чем три четверти запланированного пути.

"Тоннели в сторону другой соседней станции "Вавиловская" уже пройдены и в настоящее время ведется их обустройство – жесткое основание выполнено практически в полном объеме, продолжаются работы по устройству верхнего строения пути", – уточнил Кравцов.

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