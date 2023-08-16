ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы

12:49
  • среда
  • 16 августа 2023

Создан новый бренд московских ярмарок

Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы. Об этом рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка.

"Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что в городе создается доступная инфраструктура для досуга горожан: например, зимой в парках работают катки с искусственным льдом, летом – открываются зоны отдыха у воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ярмарка выходного дня в Москве
Ярмарка выходного дня в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.