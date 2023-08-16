Собянин: Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы

Создан новый бренд московских ярмарок

Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы. Об этом рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка.

"Решили, почему мы не можем сделать наши рынки такими же, чтобы чистота была, порядок. Я считаю, что нам во многом это удалось, сделали новый бренд московских ярмарок, который близок к тому, что задумали", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что в городе создается доступная инфраструктура для досуга горожан: например, зимой в парках работают катки с искусственным льдом, летом – открываются зоны отдыха у воды.

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