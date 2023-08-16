КНДР заявила о новом периоде расцвета отношений с Россией

Москва и Пхеньян укрепляют сотрудничество

Власти Северной Кореи рады укреплению стратегического и тактического сотрудничества между народной республикой и России. Об этом говорится в телеграмме министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи российскому коллеге Сергею Лаврову.

Политик подчеркнула, "что рада укреплению стратегического и тактического сотрудничества между государствами в борьбе за защиту суверенитета и безопасности стран, глобального мира и стабильности". Также она "выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран", сообщает ТАСС.

В июле в КНДР побывала российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Он передал лидеру страны Ким Чен Ыну личное послание Владимира Путина, содержание которого не разглашалось. Российский министр подчеркнул, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в соответствии с взаимными интересами двух стран.

На фоне укрепления отношений Москвы и Пхеньяна обостряются отношения между КНДР и США. Глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что агрессивная политика Соединенных Штатов приведет к ядерной войне на Корейском полуострове, поскольку американские власти планируют превратить регион в "новый очаг" ядерного противостояния.

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