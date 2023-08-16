Соглашение было расторгнуто из-за неисполнения обязательств в отношении России

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

Дипломат указал в интервью агентству IHA, что черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии.

При этом альтернативные варианты имеются, они уже прорабатываются Россией совместно с дружественными государствами.

Между тем источники в Турции утверждают, что вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась из-за ситуации с безопасностью в регионе. При этом страны Запада могут усилить давление на Турцию по вопросу регулирования прохода проливов в рамках конвенции Монтрё, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины.

Москва указывала, что Киев использовал гумкоридоры в Черном море не для вывоза зерновых, а для прикрытия своих террористических атак. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что черноморская инициатива позволила украинским властям вывозить из страны нелегальные товары, в том числе и наркотические вещества.

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