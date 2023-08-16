Памфилова: более 600 тысяч избирателей планируют голосовать дистанционно

Единый день голосования пройдет 10 сентября

На предстоящих выборах в России будут представлены почти все политические партии, которые официально действуют в стране. 23 из них уже выдвинули своих кандидатов, зарегистрированы представители 20. Вместе с самовыдвиженцами это более 74 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии, передает "ТВ Центр".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Гражданам предстоит избрать часть депутатов Государственной думы, глав 26-ти субъектов федерации и местного самоуправления.

Как сообщила председатель ЦИКа, более 600 тысяч избирателей планируют голосовать дистанционно и более 80 тысяч - через сервис "Мобильный избиратель".

"Центральная избирательная комиссия вместе с Минцифры, с Ростелекомом - мы очень большое количество разного рода цифровых электронных сервисов внедряем для наших избирателей, для кандидатов, политических партий, а также, я здесь хочу именно на этом остановиться, для членов избирательных комиссий. И доступ к этим вот сервисам обеспечивается через портал Госуслуг", - указала Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"