Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

Участниками стали около 20 тысяч человек

Сергей Собянин сегодня наградил победителей ежегодного городского конкурса "Московские мастера". Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии.

Победителями и призерами стали более 120 человек. Это специалисты в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта. Всего конкурс проводился среди представителей 40-ка профессий.

Участниками стали около 20 тысяч человек. Это представители почти полутора тысяч организаций - от малых предприятий до крупных компаний.

"Когда говорят, что Москва - лучший город Земли, конечно, многие подразумевают парки, скверы, дороги, транспорт. Но на самом деле Москва лучший город Земли в первую очередь потому, что здесь живут такие замечательные люди, как вы. Хотел от имени Москвы поблагодарить за ваш труд, за любовь к профессии. Поздравляю, спасибо вам", - сказал мэр.

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