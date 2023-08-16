В подростковом слете в Москве принимают участие более 2 тысяч детей

Участников ждут встречи с представителями крупных компаний и предприятий

Больше двух тысяч детей из 85 регионов собрались в Москве для участия во всероссийском подростковом слете "РосПодрос".

Участников ждут встречи с представителями крупных компаний и предприятий, работа в общественном совете при уполномоченном при президенте России по правам ребенка. А также - большая культурная программа.

Всероссийский подростковый слет проводят в рамках реализации нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения.

"Мы говорим о создании команды, искусстве вести за собой. Мы учим ребят создавать свои собственные проекты планетарного масштаба. Ну и, конечно, продвигать эти проекты. Поэтому два дня интенсива, культурно-образовательной программы", - рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"