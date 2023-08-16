Собянин: Московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы

Шесть человек находятся в очень тяжелом состоянии

Минувшей ночью из Махачкалы в Москву доставили 16 пострадавших в результате взрыва АЗС. Среди них - трое детей.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского.

"Шесть человек, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии. Врачи делают всё возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"