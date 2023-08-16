Водитель фуры устроил серьезное ДТП на Стромынке

Самые серьезные повреждения получила машина такси

Серьезную аварию спровоцировал рано утром на Стромынке водитель грузовика, передает "ТВ Центр".

Момент ДТП записали камеры наблюдения. На кадрах видно, как несколько автомобилей стоят на светофоре. Неожиданно в них на скорости влетает бетономешалка. Самые серьезные повреждения получила машина такси - именно на нее пришелся основной удар. Пассажирку, которая находилась в салоне, пришлось госпитализировать.

Сейчас следователи вместе с прокуратурой выясняют, почему 40-летний водитель фуры даже не пытался затормозить.

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