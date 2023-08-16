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Собянин: Москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

13:32
  • среда
  • 16 августа 2023

Улицы в районе Тушинского аэрополя получили авиационные названия

Москвичи через систему электронных опросов "Активный гражданин" выбрали названия для улиц, бульваров и набережной в районе Покровское-Стрешнево. Об этом Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

"Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба "Спартак": ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова", – написал Собянин.

В районе Тушинского аэрополя все названия связаны с тематикой полетов: ул. Спортивной Авиации, ул. Виражная, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар. Еще два названия утверждено нормативно-правовыми актами Москвы: ул. Летная и ул. Игоря Нетто. Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь называется Покровская набережная.

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