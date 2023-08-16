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Продолжается строительство путепровода на пересечении Ленинградского шоссе и ОЖД

15:02
  • среда
  • 16 августа 2023

Старый путепровод был в аварийном состоянии и не отвечал требованиям пропускной способности

24 путепровода через железнодорожные пути построено в столице за последние годы, еще почти столько же возведут в ближайшие три года. Сейчас в строительстве пять объектов, один из них - на пересечении Ленинградского шоссе и Октябрьской железной дороги, сообщает "ТВ Центр".

Старый путепровод был в аварийном состоянии и не отвечал требованиям пропускной способности. Готовность новой конструкции составляет уже 40 процентов, завершено строительство опор, сделана надвижка над путями, сейчас ведется монтаж металлоконструкций пролетных строений.

Здесь также возводят эстакады, по которым можно будет съехать с Международного шоссе на Ленинградское в обе стороны.

"Мы применяем новые технологии, подходы по монтажу, активизируем стройку. Будем продолжать ускорять строительство без ущерба качества. Запуск планируется на первое полугодие следующего года", - сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы.

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Строительство путепровода
Строительство путепровода
Строительство путепровода
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