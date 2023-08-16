Московским доходным домам возвращают исторический облик

Сейчас, работы ведутся сразу в трех местах

Эти выразительные лица - маскарон, картуши, сандрики, весь богатейший декор дома номер 10 на Маросейке - пока могут видеть только реставраторы. Часть исторических деталей с большим количеством утрат пришлось даже снять и кропотливо восстанавливать в созданной рядом мастерской. И экскурсии возможны лишь вот в таком необычном антураже.

"Перед нами доходный дом, который был построен на рубеже девятнадцатого-двадцатого веков архитектором Юдицким. Это, в частности, автор дома Пигита, где жил Булгаков, тот самый дом Воланда с нехорошей квартирой. И вот это также его работа", - рассказывает экскурсовод Георгий Макеев.

В советское время к дому пристроили два этажа. И спустя сто с лишним лет, он и внутри впечатляет.

"1912 год. Это метлахская плитка, у нас доломитовые ступени, кованые балясины на ограждении", - отметил Геннадий Иваненко, ведущий реставратор подрядной компании.

Материалы, кстати, везде применяют подобные историческим, тем, что использовались при строительстве здания. И одна из главных задач - восстановление старинных перекрытий и кровли.

Капитальный ремонт и реставрация сейчас - и в доходном доме, построенном штабс-капитаном Борщовым в 1888 году в Филипповском переулке.

"Дом никогда не был под капитальным ремонтом. Его ни разу не реставрировали. Вот эти детали, эти рустованные лопатки, они, в общем-то, целые. Мы их будем оставлять, мы их на месте будем реставрировать, расчищать, докомпоновывать, красить", - указал Денис Булатов, представитель подрядной организации.

Большие сложности были здесь и с фундаментами.

"Поскольку дом начал в некотором смысле "сползать", появились рваные трещины, оползневые. И эти трещины в рамках ремонтных работ будут укрепляться, будет проведено зачеканивание этих трещин, будет произведено косвенное армирование, перекладка, вычинка кирпичных объемов кладки", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

Стены укрепят, а дому вернут изначальный нежно-фисташковый цвет.

За строительными лесами сейчас прячется и одно из знаковых зданий на Мясницкой улице. Так называемый Дом со львом. Царь зверей долгие десятилетия сторожил его. Но и ему потребовалась помощь.

"Он прошел весь комплекс реставрационных работ, были воссозданы утраченные элементы, такие, как части головы, часть щита", - сообщил Сергей Рачевский, советник генерального директора подрядной организации.

Во время реставрации нашли место, где была установлена еще одна символичная фигура - Меркурия, покровителя торговли. Появился он тут неслучайно - хозяином доходного дома был купец Кузнецов. А в здании, кроме квартир, размещались лавки и магазины. В парадном подъезде у реставраторов тоже находки - под слоями краски лепной декор с элементами позолоты.

Еще одна жемчужина этого дома - уникальное окно, сохранившееся в подъезде. Стеклянные кирпичики-сосуды пропускают свет и сохраняют тепло. В свое время производились по специальной технологии. Скорее всего - за рубежом. И стоили целое состояние. К счастью, сейчас нашли современных стеклодувов, способных восстановить утраты.

Самая сложная часть работ уже позади во всех трех исторических домах - и в Филипповском переулке, и на Маросейке, и на Мясницкой. Закончить их планируют этой осенью - в сентябре.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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