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Собянин встретился со сторонниками в предвыборном штабе

13:37
  • среда
  • 16 августа 2023

Кандидат в мэры рассказал о планах развития столицы

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе. Он рассказал о планах развития столицы.

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За последние годы Москва добилась почти двукратного роста промышленного производства. Возвели 119 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, совершенствуются сферы образования и здравоохранения.

Построено 1200 километров дорог, а еще отмечены рекордные темы строительства метро, это 78 новых станций, в том числе БКЛ. Реализуется и проект метро наземного.

"МЦД-2 уже перевозят больше миллиона человек в сутки каждый день. Буквально на днях мы запустим МЦД-3, которые будут перевозить больше полумиллиона человек", - отметил Собянин.

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