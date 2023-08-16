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Новый посол ФРГ в Москве вручил копии верительных грамот

13:42
  • среда
  • 16 августа 2023

Эту должность занял Александер Ламбсдорф

Новый посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф в среду, 16 августа, вручил копии верительных грамот директору департамента государственного протокола Министерства иностранных дел России Игорю Богдашеву.

Москва указала дипломату на конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений, а также подчеркнула опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием.

Посла также призвали отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии, сообщает ТАСС.

Смена дипломатического представителя Германии в России произошла на фоне дальнейшего обострения отношений между Берлином и Москвой. Германия является вторым по поставкам вооружений союзником Киева после США и продолжает накачивать Украину вооружениями, не задумываясь о последствиях.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что, осуществляя поставки военной техники на Украину, власти Германии не только пересекают "красные линии", но и нарушают собственные табу на передачу оружия в зоны локальных конфликтов.

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Александр Ламбсдорфф
Александр Ламбсдорфф
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