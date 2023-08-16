В Госдуме призвали выяснить, как у СБУ оказалась запись с Крымского моста

Причастные будут установлены и наказаны

Правоохранительные органы должны выяснить, как Службе безопасности Украины (СБУ) удалось получить кадры с камер Крымского моста.

Необходимо установить, кто был причастен к передаче данных или ко взлому российских источников информации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Это несет угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал парламентарий.

Ранее СБУ впервые публично взяла на себя ответственность за нападение на мост 17 июля и предоставило телеканалу CNN видео ударов БПЛА по Крымскому мосту. На кадрах можно увидеть экран пилота за несколько мгновений до того, как беспилотник доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста. Затем были показаны кадры, как один дрон взрывается у опоры автомобильной части моста, а второй — у железнодорожной.

В ролике есть кадры как непосредственно с беспилотников, так и с камер на мосту. Каким образом они оказались в распоряжении СБУ, CNN не объясняет.

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