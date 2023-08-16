ВСУ до сих пор нечем похвастаться перед Западом

Президент Украины Владимир Зеленский будет выглядеть на Западе "упрямым и ненадежным партнером", если Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не добьются никакого прогресса в контрнаступлении. Об этом рассказали источники издания Newsweek.

Отсутствие успехов ВСУ может быть расценено западными партнерами как серьезное поражение Киева, которое усилит опасения, что цели Украины являются "чрезмерно амбициозными", пишет издание.

Неудачи контрнаступления ВСУ также дают "возможность представить Зеленского и его команду как упрямых и ненадежных партнеров", подчеркнули источники.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал провал контрнаступления Украины и указывал на то, что военный ресурс киевского режима практически исчерпан. При этом генерал подчеркивал, что России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь Запад, к которому присоединились и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В попытках переломить ход событий Киев направил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в резерве. Однако отправив этих военных на фронт, Украина может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потери и начала российского наступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"