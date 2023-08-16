Интереса в завершении боевых действий у Запада нет

Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал в среду, 16 августа, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что "их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику — это все лукавая позиция", а в действительности "они не хотят этого".

Однако российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать, цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее издание American Conservative отмечало, что многолетнее вмешательство американских политиков во внутренние дела Украины станут "шаблоном" для распространения влияния США на других континентах. При этом в авторы публикации подчеркнули, что дальнейшая судьба киевского режима не интересует западных политиков, поскольку Украина полностью справилась с отведенной ей ролью "учебного полигона".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток.

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