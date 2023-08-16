Путин предложил главе Махачкалы помощь федеральных ведомств

Более 400 строений повреждены в результате взрыва на АЗС

Более 400 строений повреждены в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Как заявил глава республики Сергей Меликов, большинство - это жилые дома. Он доложил накануне о ситуации Владимиру Путину, и президент предложил помощь федеральных ведомств, сообщает "ТВ Центр".

Жители Махачкалы в память о погибших несут к стихийному мемориалу на месте взрыва цветы и игрушки. Жертвами трагедии стали 35 человек, в их числе трое детей.

Этой ночью в Москву на лечение спецбортом МЧС доставили 16 пострадавших. Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме в Жуковском.

Мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети рассказал, что четверо взрослых и двое детей находятся в очень тяжелом состоянии. И подчеркнул: врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Около 50 пострадавших остаются в больницах Дагестана. По одной из версий, причиной трагедии стала халатность - в здании рядом со станцией техобслуживания хранили пожароопасные химикаты. Окончательные выводы следователи сделают по результатам экспертиз.

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