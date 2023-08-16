Украинская армия провалила контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 15 августа потеряли на херсонском направлении убитыми и ранеными около 400 человек, в том числе до 100 солдат при попытках переправиться через Днепр. Об этом в среду, 16 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна реактивная система залпового огня "Град", три самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и склад с боеприпасами.

В июле президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Украины результатов в ходе контрнаступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли громадные потери — десятки тысяч человек, мобилизационный потенциал страны почти исчерпан, а западные кураторы разочарованы Киевом, сообщил российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщал, что наступательные действия ВС России привели к бегству украинских военных из-под Харькова. При этом экс-сотрудник американской разведки подчеркнул, что "снарядный голод" в украинской армии не позволяет военнослужащим ВСУ сдерживать натиск ВС России.

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