Блиновскую оставили под домашним арестом

Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений", - сообщила судья Нина Шарапова (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что блогеру на три месяца продлили меру пресечения. Блиновская пробудет под домашним арестом с сохранением запрета определенных действий до 26 октября.

Блогер и автор тренинга личностного роста "Марафон желаний" Елена Блиновская была задержана в апреле при попытке выехать из России. Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в общей сложности она должна бюджету свыше 900 млн рублей. Суд санкционировал ее домашний арест.

Алексею Блиновскому, мужу Елены, предъявлено обвинение в пособничестве.

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