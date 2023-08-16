ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России продолжают наступать на купянском направлении

15:01
  • среда
  • 16 августа 2023

Наша армия улучшила свои позиции

Минобороны России рассказало о наступлении российских сил на купянском направлении.
Сопротивление радикалов в зоне СВО слабеет с каждым днем

ВС России сумели отбить девять атак ВСУ, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке МО.

Российская армия при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

За сутки на данном направлении противник потерял до 85 военных и восемь единиц техники, в том числе иностранного производства.

Ранее на купянском направлении российские военные нанесли массированный удар по неонацистам из расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Экипаж танка Т-90М "Прорыв"
Экипаж танка Т-90М "Прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.