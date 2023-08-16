ВС России продолжают наступать на купянском направлении

Наша армия улучшила свои позиции

Минобороны России рассказало о наступлении российских сил на купянском направлении.

ВС России сумели отбить девять атак ВСУ, заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке МО.

Российская армия при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в ЛНР и Харьковской области.

За сутки на данном направлении противник потерял до 85 военных и восемь единиц техники, в том числе иностранного производства.

Ранее на купянском направлении российские военные нанесли массированный удар по неонацистам из расчетов реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

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