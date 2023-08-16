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Медведев объяснил безуспешность контрнаступления ВСУ

14:59
  • среда
  • 16 августа 2023

Киев до сих пор не добился никаких успехов

Российские военные научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. Такое заявление сделал в среду, 16 августа, замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Политик отметил, что "те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные".

Медведев также предупредил, что западную технику не нужно недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, причем проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий, сообщает РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Украины результатов в ходе контрнаступления. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли громадные потери — десятки тысяч человек, мобилизационный потенциал страны почти исчерпан, а западные кураторы разочарованы Киевом, сообщил российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Западные СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский будет выглядеть на Западе "упрямым и ненадежным партнером", если Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не добьются никакого прогресса в контрнаступлении. Отсутствие успехов ВСУ может быть расценено западными партнерами как серьезное поражение Киева, которое усилит опасения, что цели Украины являются "чрезмерно амбициозными", пишет издание.

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