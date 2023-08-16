NY Post: Байден соврал избирателям о своей семье и деньгах

Престарелый политик в последнее время часто говорит невпопад

Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии по производству электротехники исказил некоторые факты своей биографии.

В частности, он утверждал, будто его дед умер совсем молодым за шесть дней до рождения будущего президента. Однако дедушка американского лидера умер 26 сентября 1941 года, более чем за год до рождения Джо Байдена, который появился на свет 20 ноября 1942 года.

Байден также заявил, что был внесен в "список беднейших членов Конгресса США за 36 лет". Но, как отмечает The New York Post, после избрания Байдена в качестве сенатора его семья переехала в особняк, площадь которого достигала почти 930 кв. м.

Еще одна ложь касалась отца президента. Байден утверждал, что его отец имел среднее образование, у него "не было возможности пойти в колледж". Однако на самом деле отец Байдена в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

При этом сам Байден осенью 2022 года признавал справедливость опасений по поводу его здоровья. Политик отмечал, что "завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть", поэтому "лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной".

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