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Le Monde: Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере

15:29
  • среда
  • 16 августа 2023

Развертывание войск ЭКОВАС недопустимо

Африканский союз выступил против военного урегулирования ситуации в Нигере, передает издание Le Monde со ссылкой на анонимный источник.  

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Как отметили авторы публикации, такое решение организации указывает на внутриполитические разногласия стран африканского континента относительно ситуации в Нигере. При этом в издании напомнили, что представители Экономического сообщества стран Западной Африки неоднократно высказывали мнение о необходимости военного урегулирования ситуации в африканской республике.

Авторы подчеркнули, что в ходе заседания Совета мира и безопасности официальный представитель Африканского союза заявил, что страны-участницы организации приняли решение отвергнуть "военный сценарий" разрешения ситуации в Нигере. Уточняется, что озвученная на саммите позиция союза будет официально подтверждена в коммюнике.

Иными словами, представительство Африканского союза выступило против военного урегулирования ситуации в "захваченной" мятежниками республике и официально заявило о несогласии с позицией ЭКОВАС, резюмировали в издании.

Ранее в МИД России сообщили, что военное урегулирование ситуации в Нигере может привести к политической дестабилизации африканского континента. По мнению российских дипломатов, развертывание в "захваченной" мятежниками стране резервных войск Экономического сообщества стран Западной Африки может приведет к эскалации ситуации.

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