Путин поручил сделать все для помощи пострадавшим во время взрыва в Махачкале

Этот вопрос обсуждался на заседании в среду

Владимир Путин поручил правительству сделать все для помощи пострадавшим во время пожара и взрыва на АЗС в Махачкале в минувший понедельник. Президент заявил сегодня об этом на совещании с кабмином. Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о том, какие меры принимаются.

Путин: Татьяна Алексеевна, я знаю, что Минздрав и МЧС подключились к тому, чтобы оперативно помочь людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане. Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как организована работа?

Голикова: Мы организовали оказание медицинской помощи в республике Дагестан, сразу, как вы знаете, на место вылетела бригада Федеральной медицины катастроф. К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

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