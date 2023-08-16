ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил сделать все для помощи пострадавшим во время взрыва в Махачкале

18:02
  • среда
  • 16 августа 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании в среду

Владимир Путин поручил правительству сделать все для помощи пострадавшим во время пожара и взрыва на АЗС в Махачкале в минувший понедельник. Президент заявил сегодня об этом на совещании с кабмином. Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о том, какие меры принимаются. 

Путин: Татьяна Алексеевна, я знаю, что Минздрав и МЧС подключились к тому, чтобы оперативно помочь людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане. Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как организована работа?

Голикова: Мы организовали оказание медицинской помощи в республике Дагестан, сразу, как вы знаете, на место вылетела бригада Федеральной медицины катастроф. К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.