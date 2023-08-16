Собянин наградил победителей ежегодного городского конкурса "Московские мастера"

Конкурс собрал около 20 тысяч участников

Сегодня в столичной мэрии чествовали победителей ежегодного городского конкурса "Московские мастера". В нём приняли участие около 20 тысяч специалистов, которые работают в сферах промышленности и ЖКХ, строительства и транспорта. В этом году соревнования проводились среди представителей 40 профессий. Призеров дипломами и грантами наградил мэр Сергей Собянин.

ЖКХ и строительство, транспорт и промышленность, здоровье и безопасность, социально-культурная сфера и услуги. "Московские мастера" охватывают все эти направления.

Цель конкурса - повышение престижа трудовых профессий, развитие кадрового потенциала предприятий и нужных городу специальностей. А ещё привлечение молодёжи в реальный сектор экономики и социальную сферу.

Всё начинается в организациях. Определяют лучшего сотрудника, который выходит на окружной или отраслевой уровень. После финального этапа участники становятся "Московскими мастерами" - первыми в городе. Екатерина участвует уже во второй раз, а ради награждения даже прервала отпуск - сменила пляжную одежду на официальную.

"Первый раз я участвовала два года назад, и тогда я не победила. Но я сделала вывод и уже в этом году заняла первое место. Это огромный рост - и профессиональный, и личностный рост. Над собой, совершенствование своих персональных навыков", - рассказала Екатерина.

Конкурс проходит уже в 26-й раз, в этом году в нём приняли участие около 20 тысяч специалистов в 40 направлениях. Каждый год появляются новые. В этот раз впервые оценивали специалистов по работе с молодёжью и операторов дефектоскопной тележки. А вот инновации в строительстве - уже привычное дело для "Московских мастеров". Кристина занимается информационным моделированием.

"Мы делаем цифровую модель или цифровую копию объектов и зданий. Это делается для развития строительной отрасли, для получения более корректных данных, для отслеживания вероятных ошибок", - отметила она.

Награждали и целые трудовые династии, для них предусмотрен отдельный приз - статуэтка "Каменный цветок". Самый большой семейный трудовой стаж у Зайцевых - 178 лет. Александр - железнодорожник в четвертом поколении. Задумывается о продолжении династии и подрастающее поколение.

Победителей и призёров "Московских мастеров" - а это 123 специалиста - сегодня награждали в Белом зале мэрии.

"Москва вообще город огромных возможностей, входит в пятерку экономически развитых городов мира, конечно, здесь есть все возможности выбрать профессию любую, начиная от кулинарии - заканчивая космонавтикой, получить любую специальность - от слесаря до программиста. На самом деле, лучший город Земли - Москва, в первую очередь, потому что здесь живут такие замечательные люди, как вы. Хотел от имени москвичей поблагодарить вас за ваш труд, за ваши умения, за вашу любовь к профессии и Москве", - сказал Собянин.

Большинство соревнований в строительстве проходили на площадках программы реновации. Спасатели состязались на учебно-тренировочной площадке профильного департамента. А отраслевые комитеты подошли к финалу с максимальным креативом: кондитеры создавали женский образ, парикмахеры - стиль современной москвички, а преподаватели школ искусств с воспитанниками устроили концерт.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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