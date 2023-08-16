В Ирландии банкоматы из-за ошибки стали выдавать по €1000 каждому

Деньги придется вернуть

Кадры из Ирландии, где из-за технического сбоя банкоматы выдавали деньги всем желающим.

Системная ошибка произошла в одном из крупнейших банков страны - банке Ирландии. В результате клиенты получили возможность переводить средства и снимать их, даже если на собственном счету не было ни цента. В одни руки можно было получить сумму до тысячи евро.

По всей стране у банкоматов выстроились длинные очереди. Бесплатным аттракционом щедрости успели воспользоваться тысячи граждан. В Дублине, по словам очевидцев, были потасовки между клиентами и охранниками отделений.

Сейчас, как сообщает служба банка, все неполадки устранены. Сумма ущерба пока не раскрывается. Однако банкиры уже предупредили: всю снятую наличность придется вернуть. У тех, кто не захочет сделать это добровольно, деньги спишутся со счетов автоматически.

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