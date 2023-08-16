Путин и Собянин 17 августа запустят движение по МЦД-3

Они также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры столичного региона

Движение по МЦД-3 будет запущено в четверг, 17 августа. В церемонии примут участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона", - сообщили в Кремле (цитата по РИА Новости).

МЦД-3 свяжет Зеленоград с Раменским. Протяженность линии составит 85 километров.

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