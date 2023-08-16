Появились подробности уничтожения украинских диверсантов в Брянской области

Об этом рассказали в ФСБ

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, четыре диверсанта уничтожены. Об этом в среду, 16 августа, рассказали в Федеральной службе безопасности.

На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой.

В спецслужбе высказали предположение, что это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории, сообщает РИА Новости.

15 августа губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что российские войска и погранслужба ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

16 августа стало известно, что военнослужащие группировки "Днепр" при помощи гаубичного дивизиона и беспилотников уничтожили четыре быстроходных плавательных средства с десантом до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова в Херсонской области.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Представитель главы государства указал на то, что западные партнеры Украины "в данном случае не гнушаются никаким молчанием", причем "это не новость, это было и раньше".

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