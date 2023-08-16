ВСУ не могут преодолеть оборонительные укрепления российских военных

Входящие в оборонительную систему ВС России минные поля являются самым эффективным оружием президента России Владимира Путина в зоне СВО, передает издание Der Spiegel со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, минные поля входят в оборонительную систему ВС России в зоне военной спецоперации. По мнению аналитиков, "ловушки", расставленные российскими военными, превратили линию фронта в "непроходимую структуру".

При этом в издании подчеркнули, что попытки украинских военных преодолеть минные заграждения России не приведут к каким-либо результатам. Именно "широкомасштабные" минные поля российской армии предотвратили "прорыв" ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, добавили аналитики.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные должны ускорить темпы контрнаступления до начала осеннего периода. По мнению представителя американской администрации, наступательные действия ВСУ в зоне военной спецоперации должны продолжаться "в любом случае".

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