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В ФРГ назвали минные поля самым эффективным оружием России в зоне СВО

16:03
  • среда
  • 16 августа 2023

ВСУ не могут преодолеть оборонительные укрепления российских военных

Входящие в оборонительную систему ВС России минные поля являются самым эффективным оружием президента России Владимира Путина в зоне СВО, передает издание Der Spiegel со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

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Как отметили авторы публикации, минные поля входят в оборонительную систему ВС России в зоне военной спецоперации. По мнению аналитиков, "ловушки", расставленные российскими военными, превратили линию фронта в "непроходимую структуру".  

При этом в издании подчеркнули, что попытки украинских военных преодолеть минные заграждения России не приведут к каким-либо результатам. Именно "широкомасштабные" минные поля российской армии предотвратили "прорыв" ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, добавили аналитики.  

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные должны ускорить темпы контрнаступления до начала осеннего периода. По мнению представителя американской администрации, наступательные действия ВСУ в зоне военной спецоперации должны продолжаться "в любом случае".

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