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"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

16:00
  • среда
  • 16 августа 2023

Все системы "Луны-25" функционируют штатно

Российский космический аппарат "Луна-25" впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Об этом в среду, 16 августа, рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".

В госкорпорации уточнили, что все системы "Луны-25" функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

В апреле, в День космонавтики, президент России Владимир Путин рассказал, что одна из целей создаваемой Российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов подтвердил, что это даст возможность "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы".

До того Борисов сообщал, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.

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