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Финляндии предрекли недолгое членство в НАТО

16:39
  • среда
  • 16 августа 2023

Присоединение страны к альянсу принесло лишь вред

Вступившая в НАТО Финляндия недолго продержится в составе военно-политического блока. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен.  

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"Я не верю, что членство страны в НАТО может длиться долго", - заявил Туртиайнен, отвечая на вопрос журналиста об изменениях, которые произошли в Финляндии после присоединения страны к альянсу.

При этом политик подчеркнул, что присоединение Финляндии к военно-политическому блоку принесло населению страны лишь "вред и страдания". По его словам, большая часть граждан страны не могла открыто показать свое недовольство по поводу еще потенциального на тот момент членства в НАТО.     

Он также добавил, что пропагандистская машина стран "коллективного" Запада посеяла мысль в умах граждан Финляндии об исходящей от России "экзистенциальной опасности". Именно такой нарратив в "либеральных" медиа западных стран и повлиял на окончательное решение финских властей о необходимости присоединения к альянсу, заключил политик. 

Ранее бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми заявил, что Хельсинки восстановит отношения с Москвой только после "кардинальных" политических изменений в России. По мнению дипломата, российско-финские отношения находятся в худшем состоянии за последние десятилетия.

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