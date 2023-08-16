Идеология нацизма стала доминирующей на Украине

Сочувствующие киевскому режиму жители Крыма исчезнут после достижения ВС России "стратегических" целей военной спецоперации. Об этом в интервью изданию "Московский комсомолец" заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

"После нашей Победы "ждуны" просто исчезнут как вид", - заявил Аксенов.

При этом глава региона подчеркнул, что на данный момент на территории полуострова действуют как активные агенты СБУ, так и ожидающие "прихода" украинских военных жители Крыма. По его словам, численность так называемых "ждунов" невелика.

Он также добавил, что большая часть населения Крыма является "вменяемыми людьми", которые искренне презирают доминирующую на Украине идеологию нацизма.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что культивирование идеологии "бандеризма" на Украине привело к возникновению ненависти у украинцев к гражданам России. По мнению военного аналитика, антироссийские настроения, пропагандируемые на Украине столь продолжительное время, рано или поздно привели бы к началу боевых действий между Москвой и Киевом.

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