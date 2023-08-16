Берлин не будет перечислять 2% от ВВП на поддержание военного потенциала альянса

Власти ФРГ приняли решение отказаться от юридических обязательств по выполнению оборонного плана НАТО, передает международное информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из правительств Германии.

Как отметил анонимный собеседник агентства, пункты об обязательствах страны по финансированию военно-политического блока уже "пропали" из всех официальных документов, которые ранее были утверждены премьер-министром ФРГ Олафом Шольцем.

"Правительство не будет тратить 2% от ВВП на выполнение обязательств перед НАТО", - заявил агентству источник из кабинета министров страны.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что такое решение немецкого правительства позволит денежно-кредитным организациям ФРГ исполнять бюджетные обязательства без учета затрат на поддержание оборонного и военного потенциала альянса.

Ранее бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что страна недолго продержится в составе НАТО. По мнению политика, присоединение Финляндии к военно-политическому блоку принесло населению страны лишь "вред и страдания".

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