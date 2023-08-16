Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%

Новое жилье получат более 86 тысяч человек

В Северо-Восточном административном округе столицы первый этап переселения в рамках программы реновации столичного жилфонда выполнен на 60%, а в шести районах завершен или приближается к финалу. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новое жилье получат более 86 тысяч человек. На северо-востоке столицы уже введено в эксплуатацию 37 новостроек.

"Дополнительно на территории округа ведутся строительство и проектирование 49 новостроек с общей площадью квартир более 800 тыс. кв. м жилья", – рассказал Сергей Левкин.

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